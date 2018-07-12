Нижегородское «Торпедо» определилось с тренерским штабом на сезон 2018/19

Хоккейный «Торпедо» из Нижнего Новгорода на своем официальном сайте представил тренерский штаб на сезон 2018/19 годов. Главному тренеру Дэвиду Немировски в работе с командой будут помогать четверо специалистов.

В должности старшего тренера приступил к своим обязанностям швед Фредрик Стиллман, помощником назначен Артем Чубаров, уже работавший на этой должности в «Торпедо».

Тренером вратарей станет словенец Клемен Мохорич, ранее известный по работе в КХЛ с голкиперами «Медвешчака», «Слована» и «Адмирала». За физическую подготовку хоккеистов будет отвечать Брент Линкер.

Напомним, ранее защитник «Торпедо» Михаил Григорьев в результате решения арбитражной комиссии получил статус неограниченно свободного агента.