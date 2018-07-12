Алексей Сафонов: «Смолов — добротный нападающий, хоть и пересидел в России»

Известный футбольный агент Алексей Сафонов в авторской колонке в «Реальном времени» оценил шансы нападающего Федора Смолова на трансфер в Европу.

«Что касается Смолова, который, по мнению большинства, провалил турнир, то мне кажется, он пересидел года два в России, пока шла вся эта «Санта-Барбара» с его отъездом за рубеж. Эта неопределенность тоже психологически давит на футболиста. Плюс в сборной другая манера игры, не такая, как в «Краснодаре», где вся команда играет на Федора. Пусть этот мундиаль он себе в актив не занесет, но я все равно считаю, что он добротный нападающий.

Сейчас идут разговоры, что Смолова может пригласить «Локомотив». Было бы интересно, как он сыграет в Лиге чемпионов. При этом не думаю, что интерес к нему со стороны зарубежных клубов пропал. Лига чемпионов как раз может вернуть Федора. Но в то же время годы бегут, и моложе он не становится», — написал Сафонов.

Напомним, сборная России по футболу дошла до четвертьфинала чемпионата мира, где в серии пенальти уступила команде Хорватии.

