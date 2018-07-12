Алексей Сафонов: «При таком результате остается только снять шляпу перед Черчесовым»

Известный футбольный агент выделяет основное в выступлении сборной России на ЧМ-2018

На очереди последние матчи российского ЧМ-2018 — за третье место и финал. Большинство российских болельщиков тем временем все еще живет выступлением сборной Черчесова. Известный футбольный агент Алексей Сафонов в колонке, написанной для «Реального времени», также рецензирует основные итоги успешного для сборной России домашнего мундиаля.

С Испанией победили, как боксер благодаря травме соперника

Приходилось слышать мнение, что сборная России на этом чемпионате переиграла только Египет и Саудовскую Аравию, а в остальном — это победа духа, накачки и физической подготовки. В какой-то мере согласен с этим. Но считаю, что с Хорватией сыграли неплохо на фоне матчей против Уругвая и Испании. Игра с последней напомнила боксерский матч, когда одного бойца бьют по голове 12 раундов, и тот, кто бьет, получает травму руки и ему дают техническое поражение.

Но стоит заметить, что испанцы, несмотря на тотальное преимущество во владении мячом, не создавали достаточного количества остроты у ворот Акинфеева. Этому тоже есть объяснение. К чемпионату их готовил один специалист (Лопетеги), а на чемпионате мира тренер меняется (Йерро). Плюс в Испании есть политические моменты с желанием Каталонии получить независимость, что также сказывается на целостности команды.

И даже при этом российская сборная обыграла испанцев, скажем так, на тоненького. Судья имел все основания в концовке поставить пенальти в ворота Акинфеева, и игра закончилась бы по-другому. Но арбитр простил, а наши ребята вытерпели, выдержали, «на зубах» вытащили матч. Не раз говорил, сборная России в 2008-м была по именам ярче, поэтому после чемпионата Европы 8 человек уехали за рубеж. А команда Черчесова была сильна именно бойцовским духом. Кто-то вписался в игру, кто-то нет. Но выходили другие и отрабатывали и за себя, и за того парня.

Допустим, сыграй Смолов первую игру сильно, у Дзюбы не было бы шансов выйти на поле

Перед Черчесовым можно снять шляпу. Хотя и фарт ему помог

Отдельных слов заслуживает и Станислав Черчесов. Многие и, положа руку на сердце, я в том числе, не верили в этого специалиста. Но при таком результате, можно много чего говорить, но правильнее будет просто снять шляпу и сказать ему спасибо. Если кто-то принижает этот результат, то возьмите ту же команду и повторите это достижение в Катаре.

Но, если сказать честно, Черчесов все же удивил. Наша команда — одна из лучших в защите на этом ЧМ. Тренер также очень угадал с приглашением Игнашевича, который, несмотря на возраст, отыграл две игры по 120 минут «на ура» и еще хладнокровно реализовал пенальти в послематчевых сериях.

А так, футбол — это во многом история из разряда тех, когда нужно просто оказаться в нужное время в нужном месте. И есть много вещей, которые можно обозначить как фарт. Допустим, сыграй Смолов первую игру сильно, у Дзюбы не было бы шансов выйти на поле. Не получи Дзагоев травму, Черышев так и выходил бы на замену в концовках. А он вышел и блестяще реализовал свой шанс.

Дзюбе не нужно в Китай, он и в России неплохо заработал

В целом же у этого успеха много имен. Например, Артем Дзюба. Он в себя поверил, «стрельнул», почувствовал себя лидером. 30 лет ему уже, пора и в Европу уезжать. Думаю, и критика болельщиков его встряхнула. И слава богу, что у него получилось. Лучший турнир жизни провел.

Что касается желания Артема уехать в Европу и отказа от китайского чемпионата, где ему предлагали большие деньги, то сейчас таких историй будет целая куча. Думается, в России он успел заработать, хотя я и не люблю считать чужие деньги. Поэтому Дзюба в Китай и не рвется. И как хоккеисты пытаются закрепиться в НХЛ даже за меньшие деньги, так и ему, думаю, стоит попробовать себя в английском футболе. Там и габариты его пригодятся. И есть возможность окунуться в атмосферу настоящего футбола — с аншлагами на стадионах и высокими скоростями на поле.

Что касается Смолова, который по мнению большинства, провалил турнир, мне кажется, он пересидел года два в России, пока шла все эта «Санта-Барбара» с его отъездом за рубеж

Смолов — добротный нападающий, хоть и пересидел в России

Что касается Смолова, который, по мнению большинства, провалил турнир, то мне кажется, он пересидел года два в России, пока шла все эта «Санта-Барбара» с его отъездом за рубеж. Эта неопределенность тоже психологически давит на футболиста. Плюс в сборной другая манера игры, не такая, как в «Краснодаре», где вся команда играет на Федора. Пусть этот мундиаль он себе в актив не занесет, но я все равно считаю, что он добротный нападающий.

Сейчас идут разговоры, что Смолова может пригласить «Локомотив». Было бы интересно, как он сыграет в Лиге чемпионов. При этом не думаю, что интерес к нему со стороны зарубежных клубов пропал. Лига чемпионов как раз может вернуть Федора. Но в то же время годы бегут, и моложе он не становится.

Неправильно говорить, что ЦСКА ломает карьеру Головину

Огромная роль в успехе сборной принадлежит парочке Головин — Зобнин. Они самые полезные рабочие лошадки этой команды, набегали больше всех. То есть физически они готовы. Но оценивая вероятность отъезда этих игроков в Европу, стоит помнить, что у них есть контракты со своими клубами, которые тоже надо уважать — это первое. И второе: решение принимают те клубы, которым они принадлежат. Неправильно говорить, что тот же ЦСКА «ломает карьеру игроку», выставляя ценник в 30 миллионов евро. Интересы клуба тоже важны.

Уже хорошо, что на наших игроков появился спрос. Ведь одно время вообще никто не нужен был. Мы видели, как «пересидел» в России Дзагоев и другие игроки.

Огромная роль в успехе сборной принадлежит парочке Головин — Зобнин

В нашему футболе все хорошо? Конечно, нет

Означает ли результат сборной, что в нашем футболе в целом все хорошо? Конечно же, нет. В год чемпионата мира две команды РФПЛ «Амкар» и «Тосно» прекращают свое существование. Последняя и вовсе действующий обладатель кубка России. Давайте называть вещи своими именами. За последнее время 59 команд ПФЛ (3-я футбольная лига в России) закончили свое существование. Без государственной финансовой поддержки футбол в нашей стране пока нежизнеспособен.

Сейчас у нас практически нет частных клубов. Но я думаю, что все равно, рано или поздно, к какому-то потолку зарплат придут. В КХЛ это сделали, и в футболе придется. В каком именно виде — пока непонятно.

Развивать футбол нужно с фундамента

Но где минусы, всегда можно найти и плюсы. ЧМ в России и выступление нашей сборной могут дать импульс некоторым необходимым шагам, которые могут оздоровить наш футбол. Начинать, очевидно, надо с низов. То есть с детского футбола. На фоне ЧМ дети были бы рады дополнительным урокам футбола в школах. Давно про это говорят, но не делают. Также давно пора повышать зарплаты детским тренерам и, соответственно, выбирать наиболее квалифицированных. В других странах детский тренер — это престижная и достойно оплачиваемая профессия. Как и везде, футбол нужно поднимать с фундамента.

Если же оценивать ЧМ-2018 в целом, то, на удивление, не было никаких скандалов, драк и прочей грязи. Хорошо сработали волонтеры, и детей из детских домов порадовали, дали сыграть на Красной площади. Этот праздник должен остаться в сердце каждого. И если это не даст импульс, то что еще?