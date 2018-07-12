Алексей Сафонов: «Неправильно говорить, что ЦСКА ломает карьеру Головину»

Известный футбольный агент Алексей Сафонов в авторской колонке в «Реальном времени» поделился мнением о шансах полузащитника ЦСКА и сборной России по футболу Александра Головина уехать в европейский клуб.

«Огромная роль в успехе сборной принадлежит парочке Головин — Зобнин. Они самые полезные рабочие лошадки этой команды, набегали больше всех. То есть физически они готовы. Но оценивая вероятность отъезда этих игроков в Европу, стоит помнить, что у них есть контракты со своими клубами, которые тоже надо уважать — это первое. И второе: решение принимают те клубы, которым они принадлежат. Неправильно говорить, что тот же ЦСКА «ломает карьеру игроку», выставляя ценник в 30 миллионов евро. Интересы клуба тоже важны.

Уже хорошо, что на наших игроков появился спрос. Ведь одно время вообще никто не нужен был. Мы видели, как «пересидел» в России Дзагоев и другие игроки», — считает Сафонов.

Напомним, сборная России по футболу дошла до четвертьфинала чемпионата мира, где в серии пенальти уступила команде Хорватии.