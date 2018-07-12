Проект промышленного парка в Буинске обойдется республике в почти 12 миллионов рублей

В Татарстане построят промышленный парк «Буинск». Тендер на разработку проекта опубликовало ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ».

Максимальная цена указывается почти 12 млн рублей. За эти деньги должен быть создан проект, включающий в себя, в том числе электросети, дороги, подъезды, ливневки и всю остальную инфраструктуру. Работа должна быть выполнена за 4 месяца.

Напомним, в Лаишевском районе РТ планируют открыть второй технопарк.