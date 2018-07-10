В Лаишевском районе РТ планируют открыть второй технопарк

Второй технопарк планируют запустить в особой экономической зоне в Лаишевском районе.

«Мы планируем привлекать дополнительные средства для того, чтобы построить еще один технопарк. Я надеюсь, что в двухлетней перспективе такая вторая площадка на территории Лаишевской части ОЭЗ будет запущена», — цитирует министра информатизации и связи РТ Романа Шайхутдинова «Татар-информ».

Отмечается, что его строительство полностью обеспечено частными инвестициями.

Ранее стало известно, что в центре Уфы создадут новый комплекс для правительства и технополис.