АСВ выставило на торги транспорт уфимского «АФ Банка» за 17 миллионов рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) объявило о проведении торгов по продаже имущества обанкротившегося уфимского «АФ Банка». На аукцион за 17 млн рублей выставлен 21 автомобиль.

Согласно сообщению АСВ, в числе транспортных средств, выставленных на торги, представлены ЗАЗ VIDA, Daewoo Nexia и другие.

Также планируется пустить с молотка «дебиторку» банка за 15 млн рублей. Права требования идут шестью лотами.

Напомним, что АСВ наконец смогло наконец продать здание главного офиса «АФ Банка».