АСВ выставило на торги транспорт уфимского «АФ Банка» за 17 миллионов рублей
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) объявило о проведении торгов по продаже имущества обанкротившегося уфимского «АФ Банка». На аукцион за 17 млн рублей выставлен 21 автомобиль.
Согласно сообщению АСВ, в числе транспортных средств, выставленных на торги, представлены ЗАЗ VIDA, Daewoo Nexia и другие.
Также планируется пустить с молотка «дебиторку» банка за 15 млн рублей. Права требования идут шестью лотами.
Напомним, что АСВ наконец смогло наконец продать здание главного офиса «АФ Банка».ЭкономикаБанки Башкортостан
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