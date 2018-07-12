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АСВ выставило на торги транспорт уфимского «АФ Банка» за 17 миллионов рублей

10:23, 12.07.2018
АСВ выставило на торги транспорт уфимского «АФ Банка» за 17 миллионов рублей
Фото: google.ru/maps/скриншот

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) объявило о проведении торгов по продаже имущества обанкротившегося уфимского «АФ Банка». На аукцион за 17 млн рублей выставлен 21 автомобиль.

Согласно сообщению АСВ, в числе транспортных средств, выставленных на торги, представлены ЗАЗ VIDA, Daewoo Nexia и другие.

Также планируется пустить с молотка «дебиторку» банка за 15 млн рублей. Права требования идут шестью лотами.

Напомним, что АСВ наконец смогло наконец продать здание главного офиса «АФ Банка».

ЭкономикаБанки Башкортостан
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