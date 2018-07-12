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Цены на новостройки в Татарстане будут повышать постепенно — эксперты

08:29, 12.07.2018 2
Цены на новостройки в Татарстане будут повышать постепенно — эксперты
Фото: realnoevremya.ru

Цены на новостройки будут повышать постепенно из-за нового закона об ограничении долевого строительства. После того как президент РФ Владимир Путин подпишет новый закон, застройщики не смогут пользоваться деньгами дольщиков до сдачи дома.

В связи с этим ожидается рост цен на жилье. Однако, по мнению экспертов, он произойдет с оглядкой на спрос.

«Пока у застройщиков еще есть достаточное количество разрешений на строительство, по которым продажи можно осуществлять в рамках старого законодательства за исключением необходимости открытия счетов в уполномоченных банках», — отметила коммерческий директор компании «КамаСтройИнвест» Антонина Дарчинова.

При этом директор компании «Ак Барс Недвижимость» Елена Стрюкова отмечает, что нововведения в долевом строительстве дадут свой «ценовой» эффект не раньше, чем к концу года. Рынок недвижимости является неволатильным, поэтому на изменения, в том числе и законодательные, не может отреагировать быстро и кардинально.

Подробнее — в материале «Реального времени».

Недвижимость Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 09:30
    Люди чек на еду уполовинили...любое подорожание будет снижать спрос на 10% минимум.
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  • Анонимно 13:28
    Не в курсе как будут повышать стоимость - резко или постепенно, но уже сейчас проще купить трешку начала 2000х в 9 этажке в хорошем месте, с зеленым двором, с хорошим ремонтом, который люди делали для себя за 5-5.5млн, чем черновую новостройку за 6млн с заасфальтированным двором и отсутствием паковочных мест
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