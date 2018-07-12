Цены на новостройки в Татарстане будут повышать постепенно — эксперты

Цены на новостройки будут повышать постепенно из-за нового закона об ограничении долевого строительства. После того как президент РФ Владимир Путин подпишет новый закон, застройщики не смогут пользоваться деньгами дольщиков до сдачи дома.

В связи с этим ожидается рост цен на жилье. Однако, по мнению экспертов, он произойдет с оглядкой на спрос.

«Пока у застройщиков еще есть достаточное количество разрешений на строительство, по которым продажи можно осуществлять в рамках старого законодательства за исключением необходимости открытия счетов в уполномоченных банках», — отметила коммерческий директор компании «КамаСтройИнвест» Антонина Дарчинова.

При этом директор компании «Ак Барс Недвижимость» Елена Стрюкова отмечает, что нововведения в долевом строительстве дадут свой «ценовой» эффект не раньше, чем к концу года. Рынок недвижимости является неволатильным, поэтому на изменения, в том числе и законодательные, не может отреагировать быстро и кардинально.

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