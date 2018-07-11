Главреду «РИА Новости Украина» продлили арест на 2 месяца

Херсонский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении срока ареста руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского на 2 месяца.

«Суд продлил срок содержания под стражей Кирилла Вышинского на 60 дней, до 13 сентября», — передает RNS со ссылкой на адвоката Андрея Доманского.

Напомним, что в середине мая суд арестовал главу «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского по подозрению в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса.

Освобождение Вышинского и других российских журналистов обсуждалось в ходе последних телефонных переговоров президента России Владимира Путина с его украинским коллегой Петром Порошенко.