Македонию официально позвали в НАТО

Лидеры 29 стран-членов НАТО в среду, 11 июля, официально пригласили Македонию к вступлению в НАТО.



«Мы согласились пригласить Скопье начать переговоры по вступлению», — приводит «РИА Новости» слова генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга.

При этом начало переговоров станет возможным только после изменения названия страны.

«По завершении всех процедур по соглашению о смене названия на национальном уровне страна присоединится к НАТО в качестве тридцатого члена», — говорится в декларации саммита.



Ранее президент Македонии Георге Иванов вновь отказался подписывать закон о переименовании страны в Республику Северная Македония.

Напомним, Греция добивалась изменения названия Македонии и выступала против ее вступления в Евросоюз и НАТО.