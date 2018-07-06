Президент Македонии не стал переименовывать страну в Республику Северная Македония

Президент Македонии Георге Иванов вновь отказался подписывать закон об изменении названия государства. Он опроверг заявления премьер-министра страны Зорана Заева, рассказавшего о готовности президента утвердить документ.

«Премьер-министр Заев продолжает лгать и манипулировать не только македонской, но и греческой, и международной общественностью своими разнообразными, противоречивыми и запутанными мнениями», — говорится в сообщении на официальном сайте президента Македонии.

Президент не согласен с договором, предлагаемым Грецией. Иванов считает, что переименование страны в Республику Северная Македония наносит ущерб македонской национальной идентичности и интересам республики.

Финальным этапом в решении вопроса должно стать проведение референдума об изменении названия страны, отмечается на сайте.

Спор между Македонией и Грецией по поводу названия бывшей югославской республики, которое совпадает с наименованием северной греческой области, велся на протяжении 25 лет. Афины добивались изменения названия соседней страны и выступали против ее вступления в Евросоюз и НАТО. 17 июня министры иностранных дел Греции и Македонии подписали соглашение, в соответствии с которым бывшая югославская республика переименовывается в Республику Северная Македония.