Независимый топливный союз ответил на заявления о недоливе бензина на АЗС

Независимый топливный союз (НТС) может подать иск о клевете против Федерации автовладельцев России (ФАР).



Накануне ФАР заявила, что около 76% российских автозаправок не доливают топливо при заправке автомобилей.

«Мы не отрицаем, что существует проблема недолива, но она не такая распространенная, как пытаются показать представители ФАР. Поэтому мы попросили юристов оценить выводы ФАР с точки зрения подачи иска в суд по статье 128.1 Уголовного кодекса РФ», — цитируют «Ведомости» президента НТС Павла Баженова.

По мнению НТС, методика тайного покупателя ФАР, при которой бензин сначала наливали в пластиковую канистру в багажнике, а затем переливали в мерное устройство, не учитывает испарение бензина и его возможные утечки.

Отмечается, что делать выводы о 25 тыс. АЗС в 85 регионах страны на основании данных по 34 заправкам в 13 регионах непрофессионально.

Накануне Федерация автовладельцев России предупредила, что в среднем сети АЗС не доливают около 5% оплаченного бензина.