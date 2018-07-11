Минэкономразвития, Минпромторг и Минкомсвязь до конца года переедут в «Москва-Сити»

Минэкономразвития, Минпромторг, Минкомсвязи, Росаккредитация, Росстандарт и Росстат переедут в новый правительственный комплекс в деловом центре «Москва-Сити» в конце 2018 года. Об этом сообщил замминистра экономического развития РФ Азер Талыбов.

«Переезд запланирован на вторую половину 2018 года, но у нас нет такой точной даты, когда переезд должен произойти — мы туда переедем, как только весь комплекс будет готов и все сервисы будут налажены», — сказал он в интервью ТАСС.

Ранее «Реальное время» писало, что Министерство по делам молодежи РТ переедет в двухэтажный особняк Апанаевых в Старо-Татарской слободе на улице Сафьян, 5. На данный момент сотрудники Минмолодежи работают в здании бывшего Министерства по делам молодежи и спорту на улице Петербургской, 12.