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Минмолодежи РТ переедет в особняк Апанаевых в Старо-Татарской слободе

16:48, 10.07.2018

Министерство по делам молодежи РТ переедет в двухэтажный особняк Апанаевых в Старо-Татарской слободе на улице Сафьян, 5.

Ранее в этом здании располагалась лизинговая компания «Лизинг-трейд», а владеет строением другая связанная с ней фирма — «Группа 8К».

На данный момент сотрудники Минмолодежи работают в здании бывшего Министерства по делам молодежи и спорту на улице Петербургской, 12.

Подробнее о переезде читайте в материале «Реального времени».

ОбществоВласть Татарстан
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