Минмолодежи РТ переедет в особняк Апанаевых в Старо-Татарской слободе

Министерство по делам молодежи РТ переедет в двухэтажный особняк Апанаевых в Старо-Татарской слободе на улице Сафьян, 5.

Ранее в этом здании располагалась лизинговая компания «Лизинг-трейд», а владеет строением другая связанная с ней фирма — «Группа 8К».

На данный момент сотрудники Минмолодежи работают в здании бывшего Министерства по делам молодежи и спорту на улице Петербургской, 12.

Подробнее о переезде читайте в материале «Реального времени».