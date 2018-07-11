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Работники Fiat объявили забастовку в связи с трансфером Роналду из «Реала» в «Ювентус»

14:32, 11.07.2018
Работники Fiat объявили забастовку в связи с трансфером Роналду из «Реала» в «Ювентус»
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Сотрудники автоконцерна Fiat объявили забастовку в связи с переходом португальского нападающего Криштиану Роналду в туринский «Ювентус». Забастовка пройдет с 15 по 17 июля.

Как пишет ТАСС со ссылкой на портал Football Italia, Fiat входит в холдинг Exor, который является владельцем клуба. Работники недовольны тем, что часть стоимости футболиста будет возмещена за счет резервов завода.

Накануне мадридский «Реал» официально объявил о переходе португальского нападающего Криштиану Роналду в туринский «Ювентус». Решение о трансфере принято по желанию и просьбе 33-летнего португальца. Итальянский клуб заплатит за игрока €100 млн в течение 2 лет. Зарплата Роналду составит €30 млн в год.

ПромышленностьМашиностроениеСпортФутбол
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