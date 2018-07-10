«Реал» официально объявил о переходе Роналду в «Ювентус»

Мадридский «Реал» официально объявил о переходе португальского нападающего Криштиану Роналду в туринский «Ювентус».



Как сообщает пресс-служба клуба, решение о трансфере принято по желанию и просьбе 33-летнего португальца.

Роналду выступал за «Реал» с 2009 года. За этот время он сыграл в 438 матчах и забил 451 гол. Вместе с клубом португалец четырежды становился победителем Лиги чемпионов, по два раза выигрывал чемпионат Испании, Суперкубок УЕФА, трижды брал лубный чемпионат мира, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Ранее Роналду поделился впечатлениями о ЧМ-2018 в России.