Новости общества

13:27 МСК
Новости раздела
Общество

Рост пенсий невозможен при мягких изменениях законопроекта о повышении пенсионного возраста — Минтруд

12:39, 11.07.2018
Рост пенсий невозможен при мягких изменениях законопроекта о повышении пенсионного возраста — Минтруд
Фото: pixabay.com

В случае изменения параметров повышения пенсионного возраста планируемые темпы роста пенсий обеспечить не удастся. Об этом заявил замглавы Минтруда РФ Андрей Пудов.

Так он прокомментировал информацию о повышении пенсионного возраста для женщин на 5 лет вместо запланированных 8 лет.

По его словам, при изменении планки пенсионного возраста в законопроекте правительства «меняются параметры увеличения пенсии». Пудов подтвердил, что в случае уменьшения пенсионного возраста для женщин будут уменьшены и озвученные темпы роста пенсий.

«Этот вывод делайте сами, он очевидный», — цитирует его «Интерфакс».

Ранее в Минтруде сообщили, что более 60 регионов направили положительные отзывы на законопроект о пенсионной реформе.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем