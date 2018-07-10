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Более 60 регионов направили положительные отзывы на законопроект о пенсионной реформе — Минтруд

14:54, 10.07.2018 1
Более 60 регионов направили положительные отзывы на законопроект о пенсионной реформе — Минтруд
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Власти 61 региона направили в Госдуму положительные отзывы на законопроект о повышении пенсионного возраста. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

«По нашей информации, положительные отзывы на законопроект о повышении пенсионного возраста направили в нижнюю палату парламента органы власти 61 региона», — приводит его слова «Интерфакс».

Ранее «Реальное время» писало, что что законопроект о повышении пенсионного возраста одобрили Госсобрание Мордовии и Комитет Госсовета РТ по социальной политике.

Общество
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:09
    Молодцы, у нас же демократия)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Люди лютуют, а они одобряют, видимо на столько плотно хватаются за свои места, что иного выбора не было)
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