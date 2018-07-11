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Дата начала строительства ВСМ Москва — Казань станет известна в октябре

12:15, 11.07.2018 1
Дата начала строительства ВСМ Москва — Казань станет известна в октябре
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Сроки начала строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань станут известны в октябре этого года после утверждения транспортного плана. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) Александр Мишарин.

«Правительство сейчас принимает решение о транспортном плане, после этого можно сказать о сроках начала строительства — в каком месяце и в каком объеме. 1 октября он должен быть утвержден, а отдельные решения могут быть приняты и раньше», — цитирует его ТАСС.

В начале июня стало известно, что строительство ВСМ Москва — Казань начнется в 2018 году с участка во Владимирской области.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:27
    Вот это хорошо, что у вас в заголовке не уточняется об октябре какого года идет речь. Это правильно
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