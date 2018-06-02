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Строительство ВСМ Москва — Казань начнется в 2018 году

10:49, 02.06.2018 1
Строительство ВСМ Москва — Казань начнется в 2018 году
Фото: realnoevremya.ru

Строительство ВСМ Москва — Казань начнется в 2018 году с участка во Владимирской области.

«Рассчитываем, что наши высокотехнологичные предприятия станут участниками масштабного проекта ВСМ «Москва — Казань». Отмечу, что начать строительство участка ВСМ планируется уже в этом году, а это значит, Владимирская область станет еще ближе для гостей и туристов, инвесторов. Более удобной, комфортной станет дорога для жителей нашего региона», — цитирует губернатора Владимирской области Светлану Орлову ТАСС.

Напомним, открытие этого участка запланировано в 2023 году, до Казани — в 2025 году.

ОбществоИнфраструктура
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:32
    По нынешним временам надо не ВСМ строить, а забор вокруг Московии, как на границе с Мексикой...
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