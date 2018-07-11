УК «Паритет» потребовал от челнинского исполкома погасить долг городского суда за ЖКУ

Управляющая компания «Паритет» подала иск к исполкому Набережных Челнов, требуя погасить долг около 1,2 млн рублей за ЖКУ в здании городского суда.

УК заявила в иске, что ни исполком Набережных Челнов, ни суд не погашают долги по коммунальным услугам. При этом, помещение находится в муниципальной собственности и передан в безвозмездное пользование Управлению Судебного департамента в РТ, передает chelny.biz.

Исполком города заявил, что платить за коммунальные и эксплуатационные услуги должно Управление Судебного департамента в РТ, и просил признать себя ненадлежащим ответчиком по делу.

Однако АС РТ решил взыскать долг в полном объеме с собственника. Муниципалитет будет обжаловать это решение.

Напомним, жителям Саратовской области незаконно начислили 60 млн рублей за жилищно-коммунальные услуги в 2017 году.