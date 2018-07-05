Саратовцам незаконно насчитали 60 млн рублей за коммунальные услуги

Жителям Саратовской области незаконно начислили 60 млн рублей за жилищно-коммунальные услуги в 2017 году. Такие данные привел начальник управления по исполнению федерального законодательства прокуратуры региона Олег Петров.

По его словам, собственники помещений часто жалуются на завышенные платежи в квитанциях от управляющих организаций. Так, в рамках проверок руководители 14 УК были дисквалифицированы судами, пишет «Четвертая власть».

Стоит отметить, итогом работы прокуратуры только за первое полугодие стало сокращение задолженностей за газ на 361 млн рублей, за электроснабжение более чем на 500 млн рублей.

Напомним, оренбуржцы задолжали коммунальщикам более 3 млрд рублей.