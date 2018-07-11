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Новички «Салавата Юлаева» выбрали себе игровые номера

10:55, 11.07.2018

Игроки «Салавата Юлаева» определились с игровыми номерами на предстоящий 11-й сезон Континентальной хоккейной лиги, сообщает пресс-служба уфимского хоккейного клуба.

Новичок Вячеслав Основин взял номер 7, который принадлежал ушедшему в «Сибирь» Энверу Лисину.

Вратарь Юха Метсола, который, скорее всего, займет пост №1 в воротах, выбрал себе номер 77.

Другие новички команды будут играть под следующими номерами: №18 — Дмитрий Кугрышев, №25 — Владимир Жарков, №52 — Сергей Терещенко, №62 — Петр Хохряков, №78 — Александр Кадейкин, №93 — Артем Сергеев.

Напомним, в 11-й сезон КХЛ команда входит с новым главным тренером — Николаем Цулыгиным.

СпортХоккей Башкортостан
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