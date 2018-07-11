Через Пермский край пройдет самая длинная велогонка в мире

Многодневная велосипедная гонка Red Bull Trans-Siberian Extreme 2018 пройдет через Пермский край в конце июля.

Регион станет четвертым этапом велогонки. Участники прибудут в Пермь 27 июля. На следующий день они отправятся в Екатеринбург. Финиширует «Транссибирский экстрим» 17 августа во Владивостоке, рассказали в пресс-службе губернатора Пермского края.

Стоит отметить, что в этом году в соревновании примут участие шесть человек из разных стран. Россию представляет Владимир Гусев, ранее участвовавший в таких велосипедных командах, как «Астана», Discovery Channel, CSC ProTeam.

Напомним, велосипедная гонка Red Bull Trans-Siberian Extreme является самой протяженной велогонкой в мире. Экстремалы преодолеют путь от Москвы до Владивостока, протяженность маршрута — более 9200 км. В этом году велосипедисты за 25 дней пройдут 15 этапов — от 300 до 1400 км каждый.