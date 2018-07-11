Дмитрий Черышев: «Благодаря ЧМ-2018 команда будет выступать на новом прекрасном стадионе»

Дмитрий Черышев прокомментировал начало своей работы в ФК «Нижний Новгород» пресс-службе нижегородского клуба:

— Для меня большая честь и ответственность возглавить ФК «Нижний Новгород». Благодаря чемпионату мира по футболу команда будет выступать на новом прекрасном стадионе, в городе появились самые современные условия для развития футбола, о которых раньше можно было только мечтать. Наша главная задача — использовать этот шанс по максимуму, завоевать своей игрой сердца нижегородцев, чтобы трибуны стадиона были заполнены. Приложу вместе с игроками все силы, чтобы подхватить ту позитивную футбольную волну, которая накрыла Нижний Новгород и всю нашу страну в эти летние дни, — отметил Черышев.

Напомним, на посту главного тренера нижегородской команды Черышев сменил Николая Писарева.

