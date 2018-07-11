АС РТ признал недействительным снятие 95 миллионов рублей «Советского» со счета в «Татфондбанке»

Арбитражный суд Татарстана признал недействительной сделку «Татфондбанка» и «Советского».

Отмечается, что деньги были перечислены 17 ноября, 2, 5 и 7 декабря 2016 года. Общая сумма составила 110 млн рублей. Однако суд частично удовлетворил требования истца и восстановил задолженность в размере 95 млн рублей, сообщает Агентство по страхованию вкладов.



Напомним, 3 июля Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Советский» из Санкт-Петербурга. Агентство по страхованию вкладов оценило обязательства банка «Советский» в 37,17 млрд рублей. Кредитную организацию пытались спасти с 2015 года, а ее санацией занимался обанкротившийся «Татфондбанк».