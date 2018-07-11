На НКНХ отметили День семьи, любви и верности

Фото: предоставлено НКНХ

В Нижнекамске при поддержке ПАО «Нижнекамскнефтехим» состоялся городской праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности. На нем прошло вручение медалей «За любовь и верность» супружеским парам, которые стали победителями муниципального конкурса «Семья — гордость Нижнекамска». Одна из семей — это супруги Вячеслав и Наталья Борисовы, которые вместе 41 год. Они являются ветеранами «Нижнекамскнефтехима», где общий трудовой стаж их династии составляет 257 лет. Пара воспитала двух детей, и сейчас у них трое внуков.

Также прошел «Парад юбиляров» — семей, которые давно работают на НКНХ. В нем приняли участие 12 пар, из которых стаж самой «молодой» семьи составляет 20 лет.

Кроме этого, на празднике организовали театрализованную помолвку, а лучшие шеф-повара города устроили гастрономическое шоу «Семейные рецепты». Для детей сделали интерактивную площадку и провели мастер-классы. Работала уличная выставка ретрофотографий, ярмарка ремесел, весь праздник сопровождался концертом лучших творческих коллективов города.