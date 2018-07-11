Профсоюзный митинг в Перми против пенсионной реформы собрал около 2 тысяч человек

Митинг против повышения пенсионного возраста состоялся в центре Перми во вторник, 10 июля.

Организатором акции выступил краевой союз организаций профсоюзов. На митинге выступили представители всех отраслевых профсоюзов. Активисты заявляли, что власти рано начали проводить пенсионную реформу – для ее проработки нужны годы. По предварительным оценкам, в протесте приняли участие порядка 2 тысяч человек.

Митингующие также подготовили резолюцию против повышения пенсионного возраста. Документ отправят губернатору Пермского края, в Госдуму, а также президенту России и в другие ведомства, пишет «Коммерсант».

Добавим, что ранее администрация Перми не согласовала митинг на 1 июля в центре города против повышения пенсионного возраста. Заявки на акцию подавал региональный штаб Алексея Навального сразу на два места — напротив ЦУМа и у памятника изобретателю радио Александру Попову.

Напомним, Госдума РФ осенью примет законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.