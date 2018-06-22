Власти Перми не согласовали митинг против повышения пенсионного возраста

Администрация Перми не согласовала митинг на 1 июля в центре города против повышения пенсионного возраста.

Заявки на акцию подавал региональный штаб Алексея Навального сразу на два места — напротив ЦУМа и у памятника изобретателю радио Александру Попову. Однако в мэрии ответили, что все площадки в центре заняты. Активистов отправили в отдаленные районы — на пляж Камгэс и на Веденеева.

«Разумеется, такой вариант для нас неприемлем. 1 июля мы выйдем в центр города с одиночными пикетами», — сообщили сторонники Навального на странице пермского штаба в соцсетях.

Напомним, что Госдума РФ осенью примет законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. В связи с этим штабы политика Алексея Навального подали уведомления в 20 городах России о проведении 1 июля акций протеста.



