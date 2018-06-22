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Власти Перми не согласовали митинг против повышения пенсионного возраста

08:47, 22.06.2018 1
Власти Перми не согласовали митинг против повышения пенсионного возраста
Фото: pixabay.com

Администрация Перми не согласовала митинг на 1 июля в центре города против повышения пенсионного возраста.

Заявки на акцию подавал региональный штаб Алексея Навального сразу на два места — напротив ЦУМа и у памятника изобретателю радио Александру Попову. Однако в мэрии ответили, что все площадки в центре заняты. Активистов отправили в отдаленные районы — на пляж Камгэс и на Веденеева.

«Разумеется, такой вариант для нас неприемлем. 1 июля мы выйдем в центр города с одиночными пикетами», — сообщили сторонники Навального на странице пермского штаба в соцсетях.

Напомним, что Госдума РФ осенью примет законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. В связи с этим штабы политика Алексея Навального подали уведомления в 20 городах России о проведении 1 июля акций протеста.

Общество
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:56
    если бы ЕР провела бы акцию не нужные то им всегда разрешають в самом центре митинговать. и бюджетников и студентов и рабочих сгоняют на эти митинги ЕР. когда простой народ хочеть выйти на митинги то как всегда центр города занять. трусы местные начальники.
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