Энергетики провели чемпионат мира по футболу — 2018 на высшем уровне

Фото: Максим Платонов

Филиал компании ТГК-16, Казанская ТЭЦ-3, заранее готовился к пиковым нагрузкам во время чемпионата мира по футболу 2018 года.

— Оборудование электростанции прошло проверку и подготовку к пиковым нагрузкам, — рассказал генеральный директор ТГК-16 Эдуард Галеев. По его словам, на Казанской ТЭЦ-3 были выполнены все запланированные организационно-технические мероприятия, с персоналом отработаны действия по ликвидации возможных аварийных и нештатных ситуаций, на электростанции обеспечен необходимый запас резервного топлива.

Чемпионат мира по футболу FIFA проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах страны, в том числе и в Казани. Россия в первый раз принимала у себя мундиаль и впервые за 32 года вышла в плей-офф. Чемпионами мира 2018 года стали футболисты сборной Англии/ Хорватии/ Франции.