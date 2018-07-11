«Химзавод им. Л.Я. Карпова» оказался должен «Татфондбанку» 120 миллионов рублей

Конкурсный управляющий «Татфондбанка» предъявил иск «Химзаводу им. Л.Я. Карпова» в конце декабря прошлого года. Под ударом агентства по страхованию вкладов (АСВ) оказалась материнская компания «Полибиохим», но «задело» и его дочернюю структуру «Химзавод им. Карпова» как поручителя.

Общая сумма кредита составила 60 млн рублей. Однако из-за признания судом погашения кредита недействительным средства, списанные со счета 13 декабря 2016 года, будут заморожены до завершения процедуры банкротства банка. То есть платить придется дважды.

Отмечается, что для завода эта сумма значительная. Согласно финансовым показателям, формальное обременение в 60 млн рублей почти в пять раз превышает чистую прибыль «Химзавода им. Л.Я. Карпова».

Предполагается, что в конце июля компании подпишут мировое соглашение с АСВ о реструктуризации кредита. Подробнее читайте в материале «Реального времени».