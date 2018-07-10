Центробанк ужесточит выдачу потребительских кредитов

Банк России планирует пересмотреть шкалу коэффициентов риска по кредитам на потребительские цели в зависимости от значений полной стоимости кредита (ПСК). Соответствующие изменения предлагается внести в Инструкцию Банка России 180-И «Об обязательных нормативах банков».



Решение принимается, чтобы обеспечить качественный рост кредитных портфелей банков, не увеличивать закредитованность населения и при этом повысить устойчивость финансовой системы в целом.

«Для кредитов со значением ПСК в диапазоне 10—15% предлагается установить коэффициент риска 130% (на текущий момент — 100%); со значением 15—20% — коэффициент риска 150% (на текущий момент — 110%); со значением 20—25% — коэффициент риска 180% (на текущий момент — 120%); со значением 25—30% — коэффициент риска 200% (на текущий момент — 140%)», — говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что требования будут распространяться на банки с универсальной и базовой лицензией в отношении кредитов на потребительские цели, выданных после 1 сентября 2018 года.