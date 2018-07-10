Штраф за хорвата Вукоевича оплатит Федерация футбола Украины
Федерация футбола Украины намерена компенсировать штраф ФИФА скауту сборной Хорватии Огнену Вукоевичу. Об этом в эфире местного телеканала сообщил президент ФФУ Андрей Павелко.
«Я лично и руководство Федерации футбола приняли решение компенсировать Огнену Вукоевичу тот штраф, который на него наложен. И в случае принятия его решения по трудоустройству предложить ему, с его опытом, работу в Федерации футбола Украины», — заявил Андрей Павелко.
Напомним, ранее ФИФА наложило санкции в отношении двух представителей сборной Хорватии за видео со словами «Слава Украине!». Федерация футбола Хорватии после инцидента исключила из своей делегации скаута Огнена Вукоевича.СпортФутбол
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