Штраф за хорвата Вукоевича оплатит Федерация футбола Украины

Федерация футбола Украины намерена компенсировать штраф ФИФА скауту сборной Хорватии Огнену Вукоевичу. Об этом в эфире местного телеканала сообщил президент ФФУ Андрей Павелко.

«Я лично и руководство Федерации футбола приняли решение компенсировать Огнену Вукоевичу тот штраф, который на него наложен. И в случае принятия его решения по трудоустройству предложить ему, с его опытом, работу в Федерации футбола Украины», — заявил Андрей Павелко.



Напомним, ранее ФИФА наложило санкции в отношении двух представителей сборной Хорватии за видео со словами «Слава Украине!». Федерация футбола Хорватии после инцидента исключила из своей делегации скаута Огнена Вукоевича.