Вернувшийся из аренды Махатадзе выйдет в старте «Рубина» на матч с «Адмирой»
Казанский «Рубин» на своей странице в Twitter объявил состав на первый матч на тренировочном сборе в Австрии против местной команды «Адмира».
Встречу с первых минут начнет Георгий Махатадзе, остаток прошлого сезона проведший в аренде у хабаровского «СКА». Также место в основе получили несколько игроков молодежного состава.
Коновалов И. — Голдобин, Уремович, Сорокин, Чистяков, Казанский — Могилевец, Байрамян, Махатадзе — Шекари, Бухаров.
Матч начнется ориентировочно в 18.30 по московскому времени.
Отметим, что тренировочный сбор «Рубина» в Австрии продлится до 21 июля.СпортФутбол Татарстан
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