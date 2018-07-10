Вернувшийся из аренды Махатадзе выйдет в старте «Рубина» на матч с «Адмирой»

Казанский «Рубин» на своей странице в Twitter объявил состав на первый матч на тренировочном сборе в Австрии против местной команды «Адмира».

Встречу с первых минут начнет Георгий Махатадзе, остаток прошлого сезона проведший в аренде у хабаровского «СКА». Также место в основе получили несколько игроков молодежного состава.

Коновалов И. — Голдобин, Уремович, Сорокин, Чистяков, Казанский — Могилевец, Байрамян, Махатадзе — Шекари, Бухаров.

Матч начнется ориентировочно в 18.30 по московскому времени.

Отметим, что тренировочный сбор «Рубина» в Австрии продлится до 21 июля.