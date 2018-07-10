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В Удмуртии со второго раза был избран глава Можги

16:51, 10.07.2018
В Удмуртии со второго раза был избран глава Можги
Фото: google.ru/maps/скриншот

Сегодня депутаты гордумы избрали главу Можги. Новым руководителем администрации города стал начальник объекта по уничтожению химического оружия в Камбарке Михаил Трофимов.

Он стал одним из двух представленных на выбор кандидатов. Вторым был глава муниципального образования Игринское Олег Зонов, пишет «Коммерсант».

Напомним, что первое заседание конкурсной комиссии состоялось еще 6 июня.

Тогда кандидатами на пост главы Можги выступали Леонид Смердягин и Руслан Галеев. Однако за них проголосовали по 12 депутатов. Таким образом первые выборы провалились.

ОбществоВласть Удмуртия
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