В Можге не смогли выбрать главу города

Депутаты гордумы Можги так и не выбрали нового главу горадминистрации. Голоса народных избранников распределились поровну между двумя кандидатами.

За Леонида Смердягина и Руслана Галеева проголосовали по 12 депутатов, передает «Коммерсант».

Гордума отложила вопрос о выборе нового главы до следующего заседания. Перед этим будет организован новый конкурс по отбору кандидатов.

До определения нового главы Можги его обязанности будет исполнять заместитель главы администрации по экономике Мансур Насрутдинов. Предыдущий глава города Алексей Шишов покинул должность в апреле этого года.

Напомним, что накануне был выбран глава Воткинска. Им стал замглавы Воткинского района по экономике Алексей Заметаев.