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В администрации Уфы сменился начальник управления по предпринимательству

16:33, 10.07.2018
В администрации Уфы сменился начальник управления по предпринимательству
Фото: google.ru/maps/скриншот

В администрации Уфы произошли кадровые перестановки. Пост руководителя управления по предпринимательству, потребительскому рынку и туризму покинула Ольга Завьялова.

Она перешла на другую работу, сообщает пресс-служба администрации. Место Завьяловой заняла Луиза Макшукова, которая долгое время замещала должность заместителя главы администрации Ленинского района Уфы.

Начальником отдела охраны здоровья населения администрации назначен Радиф Сабиров, работавший в уфимской поликлинике №44.

ОбществоВласть Башкортостан
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