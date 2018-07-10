В администрации Уфы сменился начальник управления по предпринимательству
В администрации Уфы произошли кадровые перестановки. Пост руководителя управления по предпринимательству, потребительскому рынку и туризму покинула Ольга Завьялова.
Она перешла на другую работу, сообщает пресс-служба администрации. Место Завьяловой заняла Луиза Макшукова, которая долгое время замещала должность заместителя главы администрации Ленинского района Уфы.
Начальником отдела охраны здоровья населения администрации назначен Радиф Сабиров, работавший в уфимской поликлинике №44.ОбществоВласть Башкортостан
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