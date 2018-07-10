ЕСПЧ принял жалобу на отказ провести в Уфе гей-парад

Европейский суд по правам человека принял жалобу на запрет гей-парада в Уфе.

«Запреты шествия гей-парада и двух ЛГБТ-митингов, планировавшихся в столице Башкортостана Уфе в ноябре 2016 года, обжалованы в Европейском суде по правам человека», — написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» ЛГБТ-активист Николай Алексеев.

Ранее ЕСПЧ коммуницировал аналогичные жалобы Алексеева на запрет гей-парадов в Казани, Самаре, Ульяновске и других городах РФ.