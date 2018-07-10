Новости общества

17:07 МСК
Новости раздела
Общество

ЕСПЧ принял жалобу на отказ провести в Уфе гей-парад

15:38, 10.07.2018 3

Европейский суд по правам человека принял жалобу на запрет гей-парада в Уфе.

«Запреты шествия гей-парада и двух ЛГБТ-митингов, планировавшихся в столице Башкортостана Уфе в ноябре 2016 года, обжалованы в Европейском суде по правам человека», — написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» ЛГБТ-активист Николай Алексеев.

Ранее ЕСПЧ коммуницировал аналогичные жалобы Алексеева на запрет гей-парадов в Казани, Самаре, Ульяновске и других городах РФ.

Общество Башкортостан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 16:07
    Давайте пожалуйста обойдемся без парадов. Перед детьми стыдно!!
    Ответить
    Анонимно 17:00
    Давайте, пожалуйста, обойдемся без указаний проводить ЛГБТ-мероприятия или нет. Перед базовыми принципами демократии стыдно!!
    Ответить
  • Анонимно 16:58
    Смешно, конечно. Как трое чуваков подали заявки по всей стране, зная что им откажут, а теперь судятся). Может даже заработают на этом в перспективе 20-30 лет.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем