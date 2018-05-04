Новости общества

15:20 МСК
Новости раздела
Общество

ЕСПЧ принял жалобы на запрет гей-парадов в Казани, Самаре, Ульяновске и других городах РФ

14:05, 04.05.2018
ЕСПЧ принял жалобы на запрет гей-парадов в Казани, Самаре, Ульяновске и других городах РФ
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Европейский суд по правам человека принял к производству и коммуницировал жалобы на запрет проведения ЛГБТ-акций и гей-парадов в Казани, Самаре, Ульяновске, Кирове, Йошкар-Оле, Саратове, Чебоксарах и других городах России. Об этом сообщил основатель движения Московского гей-парада Николай Алексеев во «ВКонтакте».

По его словам, российские власти должны ответить в срок до 17 сентября этого года.

В июне 2017 года ЕСПЧ признал российский закон о гей-пропаганде дискриминацией.

Общество Кировская областьТатарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также