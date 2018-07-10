Илон Маск показал видео операции по спасению детей из затопленной пещеры в Таиланде

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск опубликовал в Instagram видео о спасении членов школьной футбольной команды из затопленной пещеры в Таиланде.

Маск привез с собой в Таиланд небольшую субмарину для спасения детей, которую сделали из частей ракеты-носителя Falcon 9. Однако власти страны заявили, что не будут использовать ее.

Напомним, что 12 мальчиков из футбольной команды в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер пропали 23 июня. Они отправились исследовать пещерный комплекс недалеко от границы с Мьянмой и не смогли выбраться, так как после сильных дождей в пещере поднялся уровень воды. 11 подростков уже спасли. Отмечается, что в анализах их крови врачи выявили признаки инфекции.