Власти Удмуртии представят проект благоустройства Центральной площади Ижевска
Правительство Удмуртии сообщило, что 19 июля жителям Ижевска будет представлен проект благоустройства Центральной площади города.
В рамках мероприятия горожанам представят план и этапы благоустройства площади, а также планы по развитию набережной и других объектов городской среды, сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.
Напомним, что в начале августа городские власти отключат фонтан на Центральной площади.
Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов говорил, что рассчитывает закончить работы к Новому году.ОбществоИнфраструктура Удмуртия
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