Власти Удмуртии представят проект благоустройства Центральной площади Ижевска

Правительство Удмуртии сообщило, что 19 июля жителям Ижевска будет представлен проект благоустройства Центральной площади города.

В рамках мероприятия горожанам представят план и этапы благоустройства площади, а также планы по развитию набережной и других объектов городской среды, сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

Напомним, что в начале августа городские власти отключат фонтан на Центральной площади.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов говорил, что рассчитывает закончить работы к Новому году.