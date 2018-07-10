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Власти Удмуртии представят проект благоустройства Центральной площади Ижевска

12:08, 10.07.2018
Власти Удмуртии представят проект благоустройства Центральной площади Ижевска
Фото: udmurt.ru

Правительство Удмуртии сообщило, что 19 июля жителям Ижевска будет представлен проект благоустройства Центральной площади города.

В рамках мероприятия горожанам представят план и этапы благоустройства площади, а также планы по развитию набережной и других объектов городской среды, сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

Напомним, что в начале августа городские власти отключат фонтан на Центральной площади.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов говорил, что рассчитывает закончить работы к Новому году.

ОбществоИнфраструктура Удмуртия
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