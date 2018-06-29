Власти Ижевска отключат фонтан на центральной площади на День десантника
Администрация Ижевска отключит фонтан на центральной площади города во время празднования Дня десантника. Замначальника Управления благоустройства и транспорта мэрии Марат Мансуров заверил, что отключение связано с техническими причинами.
По его словам, плановое отключение фонтана пройдет с 27 июля по 3 августа.
«Управление работой светомузыкального фонтана осуществляется автоматически и круглосуточно, с 9.00 до 01.00 в нормальном режиме, в ночное время — в спящем режиме», — приводит слова Мансурова izhlife.ru.
Чиновник рассказал, что 23 и 24 июня фонтан также не работал по техническим причинам.ОбществоИнфраструктура Удмуртия
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