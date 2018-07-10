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«Газпром» может подать в суд на ФАС из-за нулевого роста тарифов

11:54, 10.07.2018
«Газпром» может подать в суд на ФАС из-за нулевого роста тарифов
Фото: flickr.com

«Газпром» планирует подать в суд на Федеральную антимонопольную службу (ФАС), если правительство РФ не проведет индексацию тарифов на транспортировку газа независимыми производителями.

Отмечается, что повышения тарифов не было в 2015 года. Монополия уже предоставила ФАС обоснования для повышения стоимости транспортировки, которую контролирует государство. В случае, если роста тарифа не произойдет, то компания получит 17 млрд руб. убытка, передает «Коммерсантъ».

Сами независимые производители — НОВАТЭК и «Роснефть» — считают, что транспортный тариф нужно не повышать, а снижать. Вопрос будет обсуждаться на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака в пятницу, 13 июля.

Ранее украинский «Нафтогаз» потребовал от «Газпрома» доплаты по контракту на транзит в размере $11,6 миллиарда.

ПромышленностьЭнергетика
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