Определена сетка Кубка России по футболу, «Нефтехимик» и «КАМАЗ» сыграют между собой в 1/128 финала

Стала известна сетка предстоящего розыгрыша Кубка России по футболу. Соответствующий проект опубликован в официальной группе ПФЛ в соцсетях.

Согласно сетке, нижнекамский «Нефтехимик» вступит в борьбу за трофей с 1/128 финала. Соперником нижнекамцев станет другая татарстанская команда — набережночелнинский «КАМАЗ». Встреча состоится 30 июля.

Также опубликован календарь на следующий сезон чемпионата ПФЛ зоны Урал-Приволжье. Ожидается, что в турнире примут участие 11 команд. Первый тур «Нефтехимик» начнет 20 июля домашним матчем с ижевским «Зенитом».

Напомним, прошлый сезон сложился для «Нефтехимика» не слишком удачно. Команда под руководством Юрия Уткульбаева заняла в ПФЛ шестое место, чем остались недовольны нижнекамские болельщики.