Moody's подтвердило рейтинги Нижнекамскнефтехима «Ba3», прогноз – «стабильный»

Фото: Олег Платонов

Moody's Investors Service подтвердило корпоративный рейтинг ПАО «Нижнекамскнефтехим» на уровне «Ba3». Как сообщает агентство в пресс-релизе, прогноз остается «стабильным».

Согласно ожиданиям Moody's, компания сохранит кредитные показатели на текущем уровне в ближайшие 12-18 месяцев, несмотря на реализацию масштабных проектов.

Агентством была проанализирована структура и план финансирования проекта по строительству олефинового комплекса, а также ответы руководства предприятия аналитикам Moody's на вопросы, как они планируют реагировать на возможные проблемы, связанные с реализацией проекта.

Кроме этого, агентство учло то, что на конец 2017 года у НКНХ практически отсутствовала долговая нагрузка, при этом были значительные резервы денежных средств и существенный денежный поток.