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В Зеленодольске пройдет церемония закладки малого ракетного корабля проекта 21631

09:44, 10.07.2018
В Зеленодольске пройдет церемония закладки малого ракетного корабля проекта 21631
Фото: mil.ru

На АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» 12 июля состоится торжественная церемония закладки корпуса двенадцатого из серии малого ракетного корабля проекта 21631.

Корабли проекта 21631 являются многоцелевыми кораблями класса «река-море», оснащенными самыми современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения. Назначение кораблей этого проекта — охрана и защита экономической зоны государства, — сообщает пресс-служба завода.

Ранее на зеленодольском заводе заложили два пассажирских речных теплохода для нужд Татарстана.

ПромышленностьМашиностроение
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