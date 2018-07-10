В Зеленодольске пройдет церемония закладки малого ракетного корабля проекта 21631
На АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» 12 июля состоится торжественная церемония закладки корпуса двенадцатого из серии малого ракетного корабля проекта 21631.
Корабли проекта 21631 являются многоцелевыми кораблями класса «река-море», оснащенными самыми современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения. Назначение кораблей этого проекта — охрана и защита экономической зоны государства, — сообщает пресс-служба завода.
Ранее на зеленодольском заводе заложили два пассажирских речных теплохода для нужд Татарстана.ПромышленностьМашиностроение
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