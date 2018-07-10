Новости общества

10:39 МСК
Новости раздела
Общество

ГИБДД упростила согласование установки на автомобили газобаллонного оборудования

08:57, 10.07.2018

ГИБДД упростила согласование установки на автомобили газобаллонного оборудования. Теперь на одном из этапов автовладельцам не нужно предоставлять машину на осмотр в подразделение, а заявление можно подать по электронной почте.

Остальная процедура все равно остается сложной и дорогостоящей: автовладельцам нужно получать в разных конторах свидетельства, заключения и справки, передает «Коммерсант».

Напомним, АвтоВАЗ запустил продажи Lada Vesta CNG в России. Автомобиль оборудован серийной газобаллонной установкой. Модель стала первой в истории компании серийной машиной на газу.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем