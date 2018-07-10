Минтруд РФ предлагает освободить самозанятых от трудовых договоров

Минтруд РФ начал разрабатывать законопроект о статусе самозанятых граждан. При этом ведомство не считает необходимым, чтобы самозанятые граждане заключали трудовой договор с физлицами, пояснил министр труда Максим Топилин.



«Мы за то, чтобы между самозанятыми и физлицами не заключался трудовой договор. Мы подготовили такие поправки в Трудовой кодекс. У самозанятых нет как таковых проблем с работодателями — предполагать, что семья будет заключать с нянечкой или репетитором письменный трудовой договор, бессмысленно. Поэтому мы исходим из того, что в таких отношениях трудовой договор не целесообразен», — цитирует Топилина «Парламентская газета».

При этом основной пакет поправок, касающихся статуса самозанятых, готовит Министерство финансов. По словам Топилина, воспользуются ли предложениями в Минфине в пакетном режиме или не воспользуются — «будет зависеть от того, как они пропишут свои предложения в законодательство".

Первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов накануне заявил, что будет разработан специальный налоговый режим на профессиональный доход.

Ранее в Федеральной налоговой службе предложили отработать специальный механизм для работы с самозанятыми в Татарстане, Москве, а также в Московской и Калужской областях.