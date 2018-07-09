Турция официально сменила форму правления
Турция официально сменила форму правления с парламентской на президентскую республику после присяги президента Турции Реджепа Эрдогана в парламенте.
«Реджеп Тайип Эрдоган принес присягу в качестве первого главы турецкого государства периода президентской республики. Тем самым, Турция официально сменила форму правления», — сообщает РБК.
Отмечается, что во время церемонии инаугурации исполняющий обязанности главы парламента Турции Дурмуш Йылмаз передал Эрдогану удостоверение президента страны.
Согласно поправкам, внесенным в Конституцию Турции в 2017 году, президент будет наделен полномочиями распускать парламент, назначать правительство и предлагать кандидатуры на посты судей.
Напомним, что 28 июня ЦИК Турции объявил о победе Эрдогана на президентских выборах. Он набрал 52,5% голосов.
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