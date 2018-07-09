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Решение о темпах индексации пенсий после 2019 года будет принято 12 июля — Топилин

18:08, 09.07.2018
Решение о темпах индексации пенсий после 2019 года будет принято 12 июля — Топилин
Фото: government.ru

Окончательное решение о темпах индексации пенсий в 2019 году будет принято 12 июля на заседании комиссии правительства по бюджетным проектировкам. Об этом заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

«Мы сейчас ведем буквально последние, что называется, настройки с Минфином… На днях, в четверг, состоится правительственная комиссия по бюджетным проектировкам, и сейчас, внося документ, связанный с трехлеткой бюджета Пенсионного фонда, мы окончательное решение по этому поводу (индексации пенсий) примем», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в 2024 году размер средней пенсии неработающих пенсионеров в России вырастет на 35%, до 20 тыс. рублей.

ЭкономикаФинансы
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